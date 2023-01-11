44-річний Дмитро Лінартович отримав контузію та осколкове поранення

Український актор театру та кіно Дмитро Лінартович зазнав важкого поранення у боях за Соледар. Він отримав контузію та осколкове поранення. Про це повідомило Держкіно на своїй сторнці у Facebook.

Від початку лютого 2022 року він служить розвідником у 46 окремому десантно-штурмовому батальйоні.

Під час транспортування після поранення, Лінартович записав відеозвернення до українців. «Пам'ятайте, що ми на Богом даній землі. Нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо! Слава Україні!», – сказав він у відео.

44-річний актор Дмитро Лінартович відомий за фільмами «ТойХтоПройшовКрізьВогонь», «Гетьман», «Толока», «Обмін» та іншими. Він є сином відомого актора Костянтина Лінартовича.

Також він є викладачем кафедри кіно- і телемистецтва Навчально-наукового інституту журналістки КНУ імені Тараса Шевченка.