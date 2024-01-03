Актор заявив про створення фонду

Американський актор Мікі Рурк («9 ½ тижнів», «Місто гріха», «Рестлер») закликав своїх прихильників допомогти мешканцям Херсона, які постраждали від агресії Росії.

У своєму Instagram актор привітав українців із Новим роком та заявив про створення фонду One World Aid Alliance. Актор оголосив про початок збору коштів.

Співзасновником фонду є його помічник Дмитро Корнійчук, уродженець Миколаєва. Основною метою фонду є зібрати 1 млн доларів для надання допомоги херсонцям, які опинилися без житла через російський тероризм.

Дмитро Корнійчук працює асистентом актора уже впродовж 10 років. Мікі Рурк підтримує Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Проте так було не завжди.

У 2014 році кіноактор Міккі Рурк відвідав московський ГУМ, де купив футболку із зображенням Путіна. Кіноактор придбав футболку, на якій Путін зображений в пілотці моряка, на очах у відвідувачів ГУМу переодягнувся. Відповідаючи на запитання журналістів, де він збирається носити футболку, Рурк сказав: «Скрізь. Ніхто мені не каже, що мені носити». Також Рурк зізнався, що йому подобається президент Росії. Щоправда, згодом виявилось, що актору за це заплатили 50 тис. доларів.

У квітні 2022 року Рурк в інтерв'ю телеведучій Ксенії Собчак згадав, як бачився з Путіним на благодійному заході у Санкт-Петербурзі. «У нього справді добре серце», — сказав Рурк.