Відома акторка Єва Ґрін оприлюднила фотографію, де вона позує у хустці з роботою Поліни Райко зі спільної колекції бренду Оliz та United24 «Викрадене мистецтво». Таким чином акторка наголосила на факті російських злочинів.

Поліна Райко – унікальна мисткиня, яка не маючи художньої освіти, за шість років повністю розписала свій будинок в Олешках. Художницю, яка почала малювати в 69 років, порівнювали з Марією Примаченко. Її творчість є одним із найцікавіших, найяскравіших прикладів українського наївного мистецтва. Усі стіни будинку вкриті розписами, на яких зображені фантастичні та реальні звіри та птахи. Також Поліна Райко писала родинні портрети, використовувала воєнні та релігійні сюжети.

Єва Ґрін намагалась привернути увагу до російських злочинів (фото United24)

Поліна Райко народилася 1928 року в Олешках, прожила там усе життя. Вона почала малювати після втрати близьких. Художниця померла у січні 2004 року в Олешках у віці 75-ти років.

Після смерті художниці її хату придбало подружжя шанувальників мистецтва з Канади. Також для збереження будинку Райко у 2008 році херсонський художник В’ячеслав Машницький створив Херсонський обласний благодійний фонд ім. Поліни Райко. Під час окупації Херсонщини В’ячеслав Машницький зник безвістІ. Після підриву 6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську ГЕС вода затопила будинок. Більшість розписів втрачена назавжди.

Більшість розписів втрачена назавжди (фото фонду ім. Поліни Райко)

Єва Ґріг відома завдяки фільмам «Мрійники», «Три мушкетери», «Казино Рояль», «Золотий компас» тощо.