Марго Роббі у фільмі «Я, Тоня»

Акторка Марго Роббі стала лауреаткою нагороди AACTA Trailblazer Award Австралійською академією кіно тателевізійних мистецтв. Цю нагороду вважають австралійським аналогом Оскара чи BAFTA.

Нагороду Марго Роббі вручать під час церемонії AACTA 2024, яка відбудеться у суботу, 10 лютого, в Домі мистецтв на Золотому узбережжі Квінсленду.

«Її відданість справі розширення прав і можливостей жінок у кіно в поєднанні з талантом та діловою хваткою роблять Роббі впливовою фігурою у світі розваг і заслуженою лауреаткою AACTA Trailblazer Award 2024 року», – зазначили у Кіноакадемії.

Академія відзначає дві видатні роботи Марго Роббі у фільмах «Я, Тоня», де вона виконала роль фігуристки Тоні Гардінґ, та «Сенсація», де вона зіграла молоду жінку, яка намагається вижити в токсичному середовищі новинної мережі. Обидві ролі принесли акторці номінації на премію «Оскар».

Марго Роббі народилася в Австралії і саме тут розпочалась її кінокар’єра.

«Австралія завжди була моєю опорою, і отримати таке визнання тут – неймовірно особливо. Я вірю в силу сторітелінгу та вплив, який він може мати на формування культури», – зазначила Роббі.

AACTA Trailblazer Award вручають з 2015 року за видатні досягнення у просуванні австралійського кіно як у самій Австралії, так і за її межами.

Раніше цю нагороду отримували Кріс Гемсворт, Роуз Бірн, Саймон Бейкер та Айла Фішер.

Нагадаємо, попри успішність фільму «Барбі», де Роббі заграла головну роль, ані вона, ані режисерка картини Ґрета Ґервіг не отримали номінацій на «Оскар». Хоча сама картина номінована як найкращий фільм. Також номінацію за роль другого плану отримав партнер Роббі по фільму Раян Ґослінг. Він заявив, що відсуттність номінацій для Роббі та Ґервіг є помилкою.