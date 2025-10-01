Ніколь Кідман та Кіт Урбан одружились у червні 2006 року

Одна з найяскравіших пар Голлівуду – акторка Ніколь Кідман та музикант Кіт Урбан – вирішила розійтися. Про це повідомляє BBC з посиланням на джерело, близьке до подружжя.

Причини розриву зірки не розголошують. За інформацією порталу TMZ, подружжя живе окремо ще з літа, а Ніколь Кідман проти розлучення.

Пара була разом 20 років – Ніколь Кідман та Кіт Урбан одружились у червні 2006 року. У шлюбі в них народились двоє доньок: 17-річна Сандей Роуз і 14-річна Фейт Маргарет.

Востаннє пару бачили разом на матчі FIFA Club World Cup у Нешвіллі в червні 2025 року. У травні вони також разом прийшли на церемонію вручення Academy of Country Music Awards, де Урбан отримав нагороду ACM Triple Crown Award.

До шлюбу з Урбаном Ніколь Кідман понад 10 років була одружена з актором Томом Крузом. У них також двоє дітей. Їхній шлюб завершився у 2001 році.