Книга Різ Візерспун вийшла у співпраці з Гарланом Кобеном

Відома голлівудська акторка Різ Візерспун написала перший роман Gone Before Goodbye, головна героїня якого їде до Росії, на прохання російського олігарха. Книга вийшла у співпраці з автором детективних романів і трилерів Гарланом Кобеном та викликала обурення в українців.

Як вказано у рецензії Los Angeles Times, головна героїня книги – хірургиня Меґґі Маккейб – опиняється у фінансовій скруті, коли до неї звертається успішний хірург-косметолог Еван Барлоу з пропозицією погасити борги її родини в обмін на операцію для клієнта в Росії, який готовий заплатити мільйони. Меґґі вирушає на Рубльовку, де один із десяти найзаможніших російських мільярдерів Олег Рагорович просить зробити її мамопластику для коханки Наді. В Україні права на переклад цієї книги купило видавництво Vivat.

Різ Візерспун має власний книжковий клуб – Reese’s Book Club, на його сторінці в інстаграм українці вже залишили обурливі коментарі. Вони закликають акторку приїхати в Україну та побачити справжнє обличчя російської культури.

Трилер вийшов друком 14 жовтня. А 28 жовтня з’явилася аудіоверсія, яку записала сама Різ Візерспун та Кріс Пайн.