Здолбунівський районний суд виніс вирок акушерці-гінекологині Ользі Карпін за неналежне виконання професійних обов'язків, що призвело до смерті немовляти. Лікарку засудили до 2 років ув’язнення, але звільнили від покарання через закінчення строків давності.

Як йдеться у вироку суду від 22 серпня, вночі 11 лютого 2020 року у Здолбунівську центральну районну лікарню госпіталізували пацієнтку, яка перебувала на 40 тижні вагітності. Жінка скаржилася на біль внизу живота. Під час огляду черговий лікар виявив передчасний розрив плідних оболонок і сповільнене серцебиття у дитини до 80-90 ударів за хвилину, після чого поставив діагноз «дистрес плода в пологах». Згідно з вимогами клінічного протоколу з акушерської допомоги «Кесарів розтин», вагітну зобов’язані були прооперувати протягом 15 хвилин після встановлення діагнозу. Втім, за даними слідства, акушерка-гінекологиня Ольга Карпін дала вказівку провести кесарів розтин потерпілій лише через три години після її прибуття в лікарню.

За результатами судово-медичної експертизи, смерть немовляти настала внаслідок внутрішньоутробної гіпоксії плода, що розвинулась від фетаплацентарної недостатності.

«При своєчасному та належному прийнятті пологів можливо було запобігти смерті дитини. Між діями лікарки та смертю дитини існує прямий причинний зв’язок, оскільки своїми неправильними діями (не проведення оперативного втручання) обвинувачена не перешкодила летальним наслідкам», – йдеться в матеріалах судової справи.

Ольга Карпін свою вину не визнала. Вона стверджувала, що причиною смерті немовляти стала інфекція й «навіть після вчасного кесаревого розтину дитина не вижила б все одно». Однак, завдяки зібраним доказам, прокурори довели у суді службову недбалість акушерки.

Суддя Андрій Шуляк визнав лікарку винною за ч.1 ст.140 ККУ (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого) й призначив два роки позбавлення волі з умовним терміном на той самий строк. Втім, обвинувачену звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Водночас зі Здолбунівської центральної міської лікарні стягнуть 74 403 грн компенсації батькам померлої дитини.