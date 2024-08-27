Шанувальників актора на поховання не пускали

Французького актора Ален Делона, який помер 18 серпня у віці 88 років, поховали біля його маєтку в Душі, поруч із собаками, якими він опікувався протягом багатьох років. Про це повідомляє Le Monde.

Поховання було закритим для публіки, на церемонії були діти, родичі та близькі актора. До каплиці допустили 50 людей, у них забрали телефони, щоб зберегти конфіденційність.

Нідерландська журналістка Розалі ван Брімен, яка є матір'ю дітей Делона Анушки й Алена-Фаб'єна, відвідала церемонію прощання.

Нагадаємо, що церемонії поховання передував скандал. Річ у тім, що Делон просив, щоб разом із ним поховали бельгійську вівчарку Лубо, адже пес буде за ним дуже сумувати. Проте після втручання давньої подруги актора та зоозахисниці Бріджит Бардо сім'я актора відмовилась присипляти Лубо. Пес буде жити з молодшим сином актора Аленом-Фаб’єном.

Французька поліція встановила блокпости біля маєтку Делона, також над поселенням впродовж 24–25 серпня закрили повітряний простір. Інформація потрапили до ЗМІ лише через кілька днів, фото досі не публікують. Шанувальників актора на поховання не пускали, вони зібралися біля воріт маєтку.

Нагадаємо, у січні 2024-го суд призначив Делону спеціального агента, який допомагав актору з медичним обслуговуванням і вибором лікарів. Також той тимчасово не мав займатися продажем свого майна. Актор помер 18 серпня.