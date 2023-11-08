У фільмографії Делона близько ста ролей

Видатному французькому актору Алену Делону 8 листопада виповнюється 88 років. Ален Фаб'єн Морс Марсель Делон – секс-символ 1960-1980-х років у світовому кінематографі. Він – один із найгарніших чоловіків у світі і при тому видатний актор, що знімався у найкращих режисерів світу, таких як Вісконті, Мельвіль, Клеман, Крістіан Жак та інші.

Ален Делон мав стати м’ясником. Його вітчим мав власну м'ясну крамницю, батьки планували передати свою справу синові. Майбутній актор навіть встиг попрацювати у ковбасній крамниці у Парижі. Акторській професії Делон ніде не вчився.

У 1953 році Ален Делон служив у лавах десантних військ корпусу морської піхоти та воював в Індокитаї. В армії Делон був відомий як порушник військової дисципліни.

У дитинстві в Делона був доберман Гала. Актор все життя є палким шанувальником собак, у його маєтку живе їх кілька десятків. Актор створив цвинтар для своїх собак. Там Делон наказав побудувати капличку та залишив розпорядження бути похованим саме у ній.

Актору належать мережа ресторанів та футбольний клуб, а також ексклюзивна марка одягу та парфумів.

У 2022 році актор відвідав посольство України у Парижі та записав велику програму про Україну для каналу TV5 Monde. В інтерв'ю телеканалу BFMTV Делон висловив свою солідарність з українцями та напам'ять процитував рядки з «Заповіту» Тараса Шевченка у перекладі французькою.

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