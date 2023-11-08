5 цікавих фактів з життя та акторства Алена Делона
8 листопада актору виповнюється 88 років
Кіно — Наталка Горішній, 0 0
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У фільмографії Делона близько ста ролей
Видатному французькому актору Алену Делону 8 листопада виповнюється 88 років. Ален Фаб'єн Морс Марсель Делон – секс-символ 1960-1980-х років у світовому кінематографі. Він – один із найгарніших чоловіків у світі і при тому видатний актор, що знімався у найкращих режисерів світу, таких як Вісконті, Мельвіль, Клеман, Крістіан Жак та інші.
- Ален Делон мав стати м’ясником. Його вітчим мав власну м'ясну крамницю, батьки планували передати свою справу синові. Майбутній актор навіть встиг попрацювати у ковбасній крамниці у Парижі. Акторській професії Делон ніде не вчився.
- У 1953 році Ален Делон служив у лавах десантних військ корпусу морської піхоти та воював в Індокитаї. В армії Делон був відомий як порушник військової дисципліни.
- У дитинстві в Делона був доберман Гала. Актор все життя є палким шанувальником собак, у його маєтку живе їх кілька десятків. Актор створив цвинтар для своїх собак. Там Делон наказав побудувати капличку та залишив розпорядження бути похованим саме у ній.
- Актору належать мережа ресторанів та футбольний клуб, а також ексклюзивна марка одягу та парфумів.
- У 2022 році актор відвідав посольство України у Парижі та записав велику програму про Україну для каналу TV5 Monde. В інтерв'ю телеканалу BFMTV Делон висловив свою солідарність з українцями та напам'ять процитував рядки з «Заповіту» Тараса Шевченка у перекладі французькою.
Вибрана фільмографія:
- «Борсаліно»
- «Чорний тюльпан»
- «Перша ніч спокою»
- «Хижаки»
- «Прощавай, друже»
- «Басейн»
- «Червоне коло»
- «Зорро»
- «Рокко та його брати»
- «Затемнення»
- «Леопард»
- «Мелодії з підвалу»
- «Шукачі пригод»
- «Двоє у місті»
- «За шкіру поліцейського»
- «Один шанс на двох»
- «Астерікс та Обелікс на Олімпійських іграх»
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