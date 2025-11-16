Ця дуель між найкращими тенісистами планети стала вже 17-ю

Італійський тенісист Яннік Сіннер став першим гравцем в історії, який двічі поспіль став чемпіоном Підсумкового турніру ATP, не програвши за два роки жодного сету. У вирішальному матчі друга ракетка світу здолав лідера світового рейтингу іспанця Карлоса Алькараса.

Підсумковий турнір АТР, Турин (Італія), хард, фінал

Карлос Алькарас (Іспанія, АТР № 1) – Яннік Сіннер (Італія, АТР № 2) – 0:2 (6:7 (4:7), 5:7)

Гра тривала 2 години 4 хвилини. Сіннер виграв 6-й з 17-ти офіційних поєдинків проти Алькараса. У поточному сезоні тенісисти зустрічалися у шести фіналах – італієць переміг вдруге.

У першій партії суперники забирали сет за сетом, демонструючи рівний теніс, але за рахунку 5:4 на користь Алькараса іспанець попросив медичний тайм-аут через травму стегна. Пошкодження далось взнаки й Карлос програв на тай-брейку перший сет – 4:7. У другій партії іспанець вів 3:1 за геймами, але Яннік зміг оформити камбек і закрив гру.

Попри поразку, 2025 рік лідером світового рейтингу завершить Алькарас, який має найбільше в сезоні титулів – вісім (Сіннер здобув шість перемог на турнірах).