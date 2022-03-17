MGM донедавна залишалася однією з останніх голлівудських студій, що не належить якомусь з технологічних конгломератів

Американська компанія Amazon офіційно завершила придбання голлівудської кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за 8,5 млрд доларів. Про це повідомляє Variety.

Це вже друга за величиною покупка в історії компанії після угоди з Whole Foods за 13,7 млрд доларів у 2017 році.

Тепер у Amazon, серед послуг якої є стрімінговий сервіс, з'явиться доступ до величезної кількості фільмів і телепрограм виробництва голлівудської студії.

Раніше зазначалося, що Amazon збереже спадщину MGM, включаючи каталог фільмів, а також надасть широкий доступ до існуючих проектів. Крім знімальної інфраструктури, компанія отримує права на всю бібліотеку фільмів та серіалів студії, включаючи франшизи про Джеймса Бонда і Роккі Бальбоа.

Угода нарешті була здійснена після того, як Європейський Союз вирішив, що угода не створює проблем з конкуренцією. Федеральна торгова комісія також не зволікала, дозволивши угоду закрити раз і назавжди.

Зауважимо, що Amazon володіє стрімінговим сервісом Prime Video і зацікавлена в придбанні більшої кількості теле- і кіноконтенту. На початку торгів у Нью-Йорку в травні минулого року акції Amazon зросли приблизно на 0,5% після повідомлення про купівлю Metro-Goldwyn-Mayer.

MGM донедавна залишалася однією з останніх голлівудських студій, що не належить якомусь з технологічних конгломератів.