Антимонопольний суд Італії оштрафував американські компанії Amazon і Apple Inc на загальну суму понад 200 млн євро за звинуваченнями в антиконкурентній співпраці. Про це інформує Reuters.

Як повідомляється, з 31 жовтня 2018 року компанії нібито домовилися перешкоджати іншим роздрібним торгівцям продавати товари компаній Apple та Beats, використовуючи сайт Amazon. За договором право продавати продукцію Apple отримали лише Amazon і ще кілька компаній.

Італійський регулятор оштрафував Amazon на 68,7 млн євро, а Apple на 134,5 млн євро. Також він вимагає скасувати обмеження та надати реселерам ліцензійних продуктів Apple і Beats доступ до Amazon.it.

У Apple штраф назвали невиправданим і заявили, що обмеження гарантують клієнтам покупку справжніх пристроїв. В Amazon також заперечують звинувачення, стверджуючи, що вони суперечать самій бізнес-моделі компанії. Обидві компанії оскаржать рішення в суді. За даними Reuters, Apple та Amazon планують оскаржити штрафи.

Зазначимо, що технологічні гіганти отримують подібні штрафи далеко не вперше. Так, у березні минулого року у Франції оштрафували Apple на 1,1 млрд євро за порушення правил конкуренції. А в червні Європейська комісія почала розслідування проти компанії щодо недобросовісної конкуренції. Також Apple зобов'язали виплатити до 500 млн доларів штрафу за штучне cповільнення роботи старих iPhone. Натомість Amazon оштрафували на 887 млн доларів через порушення конфіденційності клієнтів.