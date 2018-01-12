Американська кіноакадемія проголосувала за номінантів на «Оскар»

Імена всіх лауреатів організатори оголосять 23 січня

Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук 12 січня завершила голосування за номінантів, які зможуть претендувати на премію «Оскар». Про це йдеться на офіційній сторінці академії у Twitter.

«Голосування з номінантів на «Оскар» закінчується сьогодні. За кого будете вболівати ви 23 січня?», - йдеться в повідомленні.

#OscarNoms voting ends today. On January 23, who will you root for? — The Academy (@TheAcademy) January 12, 2018

Обирати роботи на «Оскар» мають члени академії з правом голосу. Вони голосують за допомогою бюлетенів, де вказують імена кандидатів у майбутні лауреати. Кожна гільдія вибирає п'ятірку, на їхню думку, кращих.

Що ж до номінації «Кращий фільм іноземною мовою», то за неї голосує спеціальний комітет, куди входять представники всіх гільдій. За номінацію «Кращий фільм» голосують усі члени академії.

Український претендент на «Оскар» в категорії «Кращий фільм іноземною мовою» - стрічка «Рівень чорного» Валентина Васяновича - не потрапила в шорт-лист премії, оприлюднений на сайті Американської кіноакадемії.

До шорт-листу увійшли фільми: «Фантастична жінка» Себастьяна Леліо (Чилі), «На межі» Фатіха Акіна (Німеччина), «Про тіло і душу» Ільдіко Еньеді (Угорщина), «Фокстрот» Самуеля Маоза (Ізраїль), «Образа» Зіада Дору (Ліван),«Нелюбов» Андрія Звягінцева (Росія), «Феліс» Алена Гоміса (Сенегал),«Рана» Джона Тренгова (ПАР), а також «Квадрат» Рубена Естлунда (Швеція).

Імена всіх лауреатів організатори оголосять 23 січня. Церемонія вручення премії відбудеться 4 березня.

Нагадаємо, цього місяця у Лос-Анджелесі відбулася 75-а церемонія вручення премії «Золотий глобус». Її називають і «репетицією Оскара», і другою за значенням кінопремією після «Оскара». Найбільше нагород отримав фільм «Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі».