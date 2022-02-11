Singer Turbo Study

Каліфорнійська компанія Singer Vehicle Design, яка спеціалізується на реставрації та переробці класичних Porsche, представила перше у своїй історії купе 911 з турбомотором: усі колишні автомобілі оснащувалися виключно «атмосферниками». Новинка одержала ім'я Singer Turbo Study.

За основу взяли 911-е покоління 964 (1989-1993), хоча зрештою екстер'єр отримав безліч посилань до класичного 930-го (1974-1989). Ймовірно, це пов'язано з тим, що засновник SVD Роб Дікінсон живить до 930-го особливі почуття, адже саме він виявився першим Порше у його житті: його прокотили на такому купе в 11-річному віці, після чого німецькі спортивні автомобілі назавжди залишилися в його серці.

Дизайн був підглянутий у турбових Porsche з середини 70-х років, але в порівнянні з оригінальними купе кузови оптимізували з урахуванням сучасних уявлень про оптимальну аеродинаміку.

Від вихідника в машині залишився лише кістяк: всі навісні панелі нові, вони відформовані з вуглепластику. Двигун, підвіска, опціональна система повного приводу все зібрано з нуля. ДВС – опозитна «шістка» об'ємом 3,8 літра. Як і в оригінальних купе поколінь 930/964 тут використовується повітряне охолодження. Двигун оснастили двома турбонагнітачами з електричним перепускним клапаном. Максимальна потужність становить 450 к.с.

Singer Turbo Study по суті є новим Porsche 911 родом з 70-х

Як і в оригінальних 911-х тієї епохи, машина використовується механічна коробка передач. А ось окрім канонічного заднього приводу покупець може вибрати ще й повний: сам Porsche став використовувати його лише в середині 90-х, тобто у 930/964 його ще не було. Іншою ознакою сучасності стали карбон-керамічні гальма.

Споряджена маса Singer Turbo Study складає 1170 кг у задньопривідної модифікації та 1270 кг - у повнопривідної.

Singer Vehicle Design відкрито не називають ціну на готове купе. В інтерв'ю західним виданням Роб Дікінсон зізнався, що вартість спорткара буде починатися від 750 000 доларів. Виробництво розпочнеться наприкінці 2022 року, вже зібрано 70 замовлень. Публічна прем'єра демонстраційного екземпляра Turbo Study намічена на червень, вона пройде на Фестивалі швидкості у британському Гудвуді.