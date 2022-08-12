Американські підлітки світовим рекордом зібрали 15 тис. доларів для України
Підлітки з Чикаго виклали найбільшу мозаїку з коробок із пластівцями у вигляді прапора України
В американському штаті Чикаго підлітки виклали мозаїку у вигляді прапора України з коробок від пластівців. Вони побили світовий рекорд, а крім цього – зібрали 15 тис. доларів для допомоги Україні, повідомила агенція Reuters.
Мозаїку виклали члени організації «Діти Чикаго, об’єднані за Україну» на підлозі Великого банківського залу Wintrust Financial Corporation просто в центрі Чикаго.
Щоб відтворити зображення українського прапора, підлітки використали близько 5 тисяч коробок пластівців (жовті й сині), які надала компанія-виробник сухих сніданків Kelloggʼs.
Мозаїка ввійшла до Книги рекордів Гіннеса: попередній рекорд мозаїки з пластівців складався з чотирьох тисяч коробок.
Тепер пластівці передадуть до місцевого продовольчого банку, а донори вже зобов'язалися надати близько 15 тис. доларів, які діти відправлять на допомогу Україні.
«Ми хотіли привернути увагу до України. Тож ми вирішили побити рекорд, маючи для цього хорошу причину», – сказав 15-річний Майкл Котчер з організації дітей Чикаго.