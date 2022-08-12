Мозаїка складалася з 15 тис. коробок із пластівцями синього і жовтого кольорів

В американському штаті Чикаго підлітки виклали мозаїку у вигляді прапора України з коробок від пластівців. Вони побили світовий рекорд, а крім цього – зібрали 15 тис. доларів для допомоги Україні, повідомила агенція Reuters.

Мозаїку виклали члени організації «Діти Чикаго, об’єднані за Україну» на підлозі Великого банківського залу Wintrust Financial Corporation просто в центрі Чикаго.

Щоб відтворити зображення українського прапора, підлітки використали близько 5 тисяч коробок пластівців (жовті й сині), які надала компанія-виробник сухих сніданків Kelloggʼs.

Teenagers in Chicago equipped with boxes of breakfast cereal created a Guinness world record-breaking mosaic, and raised money for Ukraine in the process https://t.co/L87rFQqngg pic.twitter.com/iI8ngZhRtR — Reuters (@Reuters) August 12, 2022

Мозаїка ввійшла до Книги рекордів Гіннеса: попередній рекорд мозаїки з пластівців складався з чотирьох тисяч коробок.

Тепер пластівці передадуть до місцевого продовольчого банку, а донори вже зобов'язалися надати близько 15 тис. доларів, які діти відправлять на допомогу Україні.

«Ми хотіли привернути увагу до України. Тож ми вирішили побити рекорд, маючи для цього хорошу причину», – сказав 15-річний Майкл Котчер з організації дітей Чикаго.