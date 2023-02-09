Курячий пиріг у горнятку – це порційна версія популярного в Америці курячого пот-паю, який випікається в глибокій формі. Начинкою для таких пирогів традиційно є курка, морква, селера, картопля, зелений горошок та м'ясний бульйон. У результаті це гібрид пирога та густого супу або рагу під шаром тіста.



Інгредієнти:



Для тіста:

борошно 1,5 скл.( склянка – 180 мл)

сіль 0,5 ч. л.

масло 150 гр.

яйце 1 шт.

вода (холодна) 2 ст. л.

оцет або лимонний сік 1 ч. л. чебрець (сухий) 0,5 ч. л.

Для начинки:

куряче філе, нарізаних кубиками 500 гр.

масло 3 ст. л.

селера 2 стебла

цибуля 1 шт.

морква 1 шт.

борошно 3 ст.л.

будь-які улюблені приправи для курки 2 ч.л.

картопля 3 шт.

вершки (краще нежирні) 500 мл.

курячий бульйон 500 мл.

тертий мускатний горіх 1/4 ч. л.

заморожений зелений горошок 1 скл.



Відварити курячі грудки, бульйон зберегти.

Перемішати всі інгредієнти для тіста та покласти його у холодильник.

Моркву та відварену курку нарізати кубиками, селеру – кільцями, цибулю – дрібно. Картоплю натерти.

У каструлі з грубим дном на помірному вогні обсмажити в маслі курку протягом 2 хвилин, потім додати овочі, посолити поперчити та додайте спеції. Готувати ще 5 хвилин. Додати борошно та готувати ще хвилину. Додати картоплю, потім влити вершки та курячий бульйон. Додати мускатний горіх. Довести до кипіння, збільшивши вогонь, потім зменшити вогонь та варити ще 10 хвилин. Додати горошок.

Тісто розділити на частини, рівні кількості горняток чи будь-яких інших порційних форм. Кожну частину розділити на дві нерівні – більшу для стінок та дна, меншу – для «покришки», тонко розкачати.

Дно та стінки порційних форм (горняток тощо) викласти частиною розкачаного тіста. Перекласти частину начинки та зверху накрити іншою частиною тіста. Верхній шар має щільно накривати форму. Зверху на кришечці у центрі зробити надрізи. Перед запіканням верх змастити збитим жовтком. Запікати у духовці (190°) 30-40 хвилин.

Можна піти проти правил та замінити тісто готовим листковим (тоді тісто ставимо тільки згори). Це ще далі відведе страву від пирога у напрямку супу, але все одно буде смачно.