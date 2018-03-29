Американський уряд дозволив Ілону Маску розгорнути глобальну космічну мережу Інтернет

До 2024-го року SpaceX планує запустити 4425 супутників

Федеральна комісія США з питань зв'язку (FCC) дозволила реалізувати проект SpaceX, який передбачає виведення на орбіту кількох тисяч супутників, що покриють всю Землю доступом до широкосмугової мережі. Про це повідомляє TechCrunch.

Як зазначається, відомство схвалило розміщення 4425-ти космічних апаратів на низькій навколоземній орбіті. Згідно з висунутими FCC умовами, фірма Ілона Маска повинна запустити не менше половини інтернет-супутників, розмістити їх на орбіті висотою від 1150 до 1325 км і ввести в експлуатацію не пізніше 29 березня 2024 року.

Всього в рамках проекту SpaceX планують запустити 12 тисяч апаратів. На те, щоб розмістити частину з 7518 станцій, які будуть працювати на іншій висоті (335-346 км) і радіочастоті, компанії знадобиться отримати окремий дозвіл FCC.

SpaceX хоче створити нову супутникову систему Starlink, яка дозволить покрити всю Землю високошвидкісним Інтернетом, а також забезпечити доступом до Мережі навіть найвіддаленіші куточки планети. Планована дата виведення супутників на орбіту - 2019 рік. Маса кожного апарату складе близько 386 кг.

Фірма Маска має намір розмістити апарати на низькій орбіті, що дозволить суттєво скоротити час відгуку. Як очікує SpaceX, затримка не перевищить 25-35 мс (у сучасних супутникових систем — близько 600 мс), що близько до дротових послуг інтернет-доступу.

На першій стадії планується запуск 800-та супутників для створення повного покриття території США і довколишніх регіонів. Два тестових мікросупутника — Microsat 2a і 2b — були запущені в лютому цього року на ракетоносії Falcon 9.