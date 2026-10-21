

Цитата дня «Америки як гаранта світової безпеки, якою вона була протягом останніх 80 років, більше не існує».

Том Баррак, посол США в Туреччині та спеціальний посланець Дональда Трампа з питань Сирії та Іраку, 20 жовтня 2026 року



Посол США в Туреччині та спеціальний посланець з питань Сирії й Іраку Том Баррак заявив, що Вашингтон відходить від ролі гаранта регіональної безпеки. За його словами, уряди країн Близького Сходу мають брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку, а наземні військові інтервенції США неодноразово зазнавали невдачі. В інтерв’ю Al Jazeera на восьмому Форумі глобальної безпеки в Досі (Катар), Том Баррак сказав, що роль США в регіоні змінюється та додав, що ця зміна не означає, що Вашингтон відмовляється від Близького Сходу. Він зазначив, що країнам дедалі більше доведеться покладатися на регіональні механізми безпеки. У Стратегії національної оборони США на 2026 рік адміністрація Трампа закликає регіональних партнерів узяти на себе «основну відповідальність» за стримування Ірану та його союзників.