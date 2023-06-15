Приміщення на вул. Краківській, 5 Львівська міськрада продала ще у грудні 2020 року

Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету провело перевірку торгів щодо продажу комунального приміщення у Львові та виявло змову між двома учасниками аукціону, компаніями «Логістика Регіон» та «Берта Плюс». АМКУ оштрафував лише одну з компаній на 26 тис. грн, оскільки інша фірма ліквідована.

Як вказано в повідомленні АМКУ, йдеться про тендер, який оголосило управління комунальної власності Львівської міськради, із продажу нежитлового приміщення першого поверху площею 70,2 м2 на вул. Краківська, 5. Стартова ціна лоту становила 7,8 млн грн.

Участь у торгах, які відбулись у грудні 2020 року, взяли шість компаній, зокрема й ПП «Логістика Регіон» та ПП «Берта Плюс». Найвищу ціну за приміщення - 14 млн грн, - запропонував львівський підприємець Микола Кахнич, однак пізніше від відмовився укладати відповідний договір із міськрадою, тож переможцем торгів обрали ПП «Берта Плюс», яке пропонувало купити приміщення всього на 1 грн дешевше, ніж Микола Кахнич. 21 січня 2021 року управління комунальної власності уклало з компанією договір купівлі-продажу.

Перевірка Антимонопольного комітету виявила змову між цими компаніями на етапі підготовки та участі в аукціоні. Зокрема АМКУ встановив, що ПП «Логістика Регіон» та ПП «Берта Плюс» узгодили свою поведінку, аби усунути змагання під час аукціону - вони використовували спільні засоби зв’язку, господарські відносини, синхронізували свої дії.

8 червня адмінколегія Західного МТВ визнала ПП «Логістика Регіон» та ПП «Берта Плюс» причетними до порушення законодавства про захист економічної конкуренції та оштрафувала «Логістика Регіон» на 26 тис. грн. На ПП «Берта Плюс» штраф не накладали, оскільки наразі фірма розформована.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Логістика Регіон» зареєстроване майже 18 років тому. Його власниками є Тетяна, Людмила та Сергій Петруки. Наразі компанія перебуває в стані ліквідації юридичної особи.

ПП «Берта Плюс» працювало майже 27 років й у 2022 році за рішенням власників компанію розформували. Одноосібним власником фірми був Тарас Ткачук