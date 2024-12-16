Антимонопольний комітет викрив тендерну змову між двома підприємцями під час закупівель для чотирьох лікарень Львівщини. За таке порушення ФОП Жиравецький Я.І. та ПП «Сангвіс» вирішили оштрафувати.

АМКУ встановив, ФОП Жиравецький Я.І. та ПП «Сангвіс» змовилися під час спільної участі у чотирьох тендерах із закупівлі лікарських засобів та живильних середовищ для лабораторій. Закупівлі, загальною очікуваною вартістю 987 450 грн, проводили Сокальська центральна районна лікарня, 3-я міська клінічна лікарня Львова, Яворівська центральна районна лікарня та Жидачівська центральна районна лікарня в квітні-серпні 2020 року.

ФОП Жиравецький Я.І. та ПП «Сангвіс», під час підготовки та участі у торгах, всупереч закону України «Про публічні закупівлі», узгоджували свої дії. Це призвело до спотворення результатів торгів. За змову ФОП Жиравецький Я.І. оштрафували на 254 тис. грн, а ПП «Сангвіс» – на 100 тис. грн.

«Згідно з законом України “Про публічні закупівлі”, підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів», – йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету.

За даними YouControl, ФОП Жиравецький Я.І. зареєстрований у січні 1999 року у Львові на вул. Ярославенка. Основний вид ідяльності – загальна медична практика. ПП «Сангвіс» зареєстроване у лютому 2015 року у Львові на вул. Уляни кравченко. Керівником підприємства є Тарас Кордупель. Основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля.