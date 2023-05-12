Глухівський кар'єр кварцитів – один із активів російського олігарха Олега Дерипаски

Аналітичний центр StateWatch та онлайн-сервіс YouControl презентували реєстр українських активів російських олігархів. Інструмент має допомогти прискорити стягнення українських активів росіян та колаборантів. Про це йдеться у їхньому спільному прес-релізі.

Як йдеться в повідомленні, реєстр дозволяє відстежувати статус майна і бізнесу агресора у процесі конфіскації та систематизувати наявні дані. Реєстр нині налічує дані про 53 олігархів з рейтингу «200 найбагатших бізнесменів» російського Forbes за 2021 рік, а також низки інших росіян, які перебувають під українськими санкціями та є бенефіціарами бізнесу в Україні.

Наразі реєстр містить досьє на 112 українських компаній загальною вартістю корпоративних прав на 6 млрд грн. 12 компаній вже стягнули у дохід держави через адміністративні позови до Вищого антикорупційного суду, корпоративні права 21 активу – арештували в межах різних кримінальних проваджень. Статуси компаній у реєстрі діляться на арештовані та конфісковані.

«Конфіскація активів у межах закону України "Про санкції" Україна почалася у вересні 2022 року. Утім активи конфісковані лише у декількох росіян, тому цей реєстр допоможе відстежити результативність процесу конфіскації», – додали аналітики.

Згідно з прес-релізом авторів реєстру, до нього не потрапили особи зі списку російського Forbes, які не перебувають під санкціями України та не мають зв’язків із українськими активами. Він доступний за цим посиланням.