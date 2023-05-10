Україна отримає 5,4 млн доларів від першого такого траншу

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд вперше дозволив передати конфісковані російські активи на відбудову Україні. США передадуть активи російського олігарха, повідомило у середу, 10 травня, Reuters.

Йдеться про 5,4 млн доларів, які належать російському власнику телеканалу «Царьград ТВ» та олігарху Костянтіну Малофєєву, якого звинуватили в ухилянні від санкцій. Гроші, які конфіскували в росіянина США, можна буде надіслати до України, відповідно до бюджетної поправки, ухваленої в грудні 2022 року.

«Хоча це перше передання Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відбудову України, воно не буде останнім», – сказав Меррік Гарленд.

Зазначимо, 10 травня про можливість передачі акцій російських підсанкційних компаній та осіб заявила і Швейцарія. Країна оприлюднила дані про заморожені російські активи Центробанку, які заблокували після початку повномасштабного вторгнення в Україну на суму 8,4 млрд доларів. У прес-службі Федеральної ради Швейцарії зазначили, що в ЄС тривають дискусії, чи можна передати ці кошти на відбудову України.