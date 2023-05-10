США вперше дозволили передати Україні конфісковані російські активи
Перша передача буде спрямована на відбудову України
Генеральний прокурор США Меррік Гарленд вперше дозволив передати конфісковані російські активи на відбудову Україні. США передадуть активи російського олігарха, повідомило у середу, 10 травня, Reuters.
Йдеться про 5,4 млн доларів, які належать російському власнику телеканалу «Царьград ТВ» та олігарху Костянтіну Малофєєву, якого звинуватили в ухилянні від санкцій. Гроші, які конфіскували в росіянина США, можна буде надіслати до України, відповідно до бюджетної поправки, ухваленої в грудні 2022 року.
«Хоча це перше передання Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відбудову України, воно не буде останнім», – сказав Меррік Гарленд.
Зазначимо, 10 травня про можливість передачі акцій російських підсанкційних компаній та осіб заявила і Швейцарія. Країна оприлюднила дані про заморожені російські активи Центробанку, які заблокували після початку повномасштабного вторгнення в Україну на суму 8,4 млрд доларів. У прес-службі Федеральної ради Швейцарії зазначили, що в ЄС тривають дискусії, чи можна передати ці кошти на відбудову України.