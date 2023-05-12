Російську частку у підприємстві планують конфіскувати на користь держави

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти осіб та компаній, які допомагали Росії контролювати металургійний комбінат «Запоріжсталь». Відповідне повідомлення голова держави оприлюднив у Telegram.

«Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази. Перший санкційний пакет – щодо "Запоріжсталі"», – йдеться у повідомленні.

До чорного списку потрапили 28 юридичних осіб та 41 фізична. З їхньою допомогою РФ зберігала контроль над підприємством, шкодила українській економіці, наголосив Зеленський.

«Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців», – наголосив голова держави.

Текст указу наразі не оприлюднено.

Завод «Запоріжсталь» належить компанії «Метінвест», якою володіють структури Ріната Ахметова та Вадима Новинського. У травні Служба безпеки повідомила про арешт майна Новинського на понад 10,5 млрд грн.

З 2012 до 2019 років гендиректором заводу «Запоріжсталь» був Ростислав Шурма, який наразі є заступником голови Офісу президента.

У вечірньому відеозверненні президент України зазначив, що таким чином «блокуємо вплив на цю компанію держави-терориста, що існував завдяки різним підставним та офшорним особам».

«Частка, що контролювалася Росією через один із системних банків, буде конфіскована й працюватиме заради України та українців. Ми не залишимо жодного зв’язку держави-терориста в Україні, який вона може використовувати проти нашої держави, проти нашої економіки чи проти наших людей», – сказав президент.

Глава держави додав, що також 12 травня затвердили санкційні пакети, які «продовжують наш курс на ізоляцію та блокування російської військової промисловості».

«Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста й пов’язаних із Росією стають мішенню для глобальної ізоляції. Дуже активно працюємо з партнерами, щоб усі, хто фактично виробляє цю агресію, хто дає зброю, боєприпаси, техніку й технології в руки терористів – щоб вони всі були роздавлені світом», – додав Зеленський.

Доповнено 21:50. Згодом на сайті президента був опублікований указ № 279/2023 згідно з яким стало відомо, що Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. під обмеження потрапили понад 200 компаній і 37 людей.

«Своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність повʼязаних із ними українських економічних субʼєктів. Під їхнім контролем іноді були навіть обʼєкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства», — зазначив Зеленський.

За його словами, санкції ввели проти компаній, повʼязаних із кумом російського президента Віктором Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють значними активами на території України. Також під санкції потрапив колишній проросійський нардеп Андрій Деркач, якого звинуватили в держзраді.