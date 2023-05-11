У четвер, 11 травня, сайт 24 каналу атакували російські хакери. Сталось це напередодні виходу розслідування про те, як Росія обходить санкції за допомогою розвідника Сємьона Багдасарова. Електронну пошту розвідника зламали активісти команди «Кібер Спротив» і проаналізували 16 тисяч листів.

«Ретельно дослідивши кожен документ, ми з'ясували, яким чином Багдасаров був причетний до розв'язання Росією війн у багатьох країнах Ближнього Сходу, Африки та безпосередньо в Україні, а також викрили низку масштабних схем з обходу Кремлем санкційних обмежень», – стверджують журналісти 24 каналу.

Через Сємьона Багдасарова Кремль закуповує запчастини для вкрадених Boeing та Airbus, торгує нафтою з ОАЕ, а також забезпечує свою нафтохімічну галузь сировиною з Туреччини, стверджують журналісти-розслідувачі.

«При цьому, діяльність цього персонажа ретельно приховується, а для загалу він є лише пропагандистом та колишнім депутатом Держдуми, а також керівником організації "Центр вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії". Втім, остання посада якраз і слугує прикриттям для багатьох схем, адже з наукою заняття 68-річного злочинця мають не більше спільного, ніж УПЦ МП із релігією. Ба більше, Багдасаров є радником директора АТ "НПО Высокоточные комплексы"», – наголошують автори розслідування.

Журналісти 24 каналу готували публікацію розслідування наступного тижня, однак дії ворога змінили ці плани.

«Сьогодні ворог підло кібератакував сайт 24 Каналу. Ми відбили атаку і оперативно визначили "дірку" через яку пролізли окупанти. Атака відбулася саме напередодні публікації нашого великого розслідування про високопоставленого офіцера ГРУ Росії. Публікація нашого матеріалу була запланована наступного тижня, однак враховуючи всі обставини вважаємо, що оприлюднити текстову версію важливо зараз. Фільм-розслідування дивіться в ефірі та на YouTube 24 Каналу згодом», – йдеться у редакційній заяві 24 каналу.

Розслідування «Таємний торговець смертю: як Росія обходить санкції та нарощує військову силу» доступне українською та англійською мовами.