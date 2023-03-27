Ці засоби дадуть можливість відстежувати ворога на безпечній відстані

Благодійний фонд 24 каналу розпочав збір 2,3 млн грн, щоб придбати 10 квадрокоптерів і 10 тепловізорів для прикордонників на фронті.

Організатори збірки коштів детально обговорили цей запит із командуванням ДПСУ і обрали найкращі моделі. Для допомоги прикордонникам дуже стануть в нагоді 8 тепловізійних монокулярів AGM Fuzion LRF TM50-640 2600м з далекоміром та 2 тепловізори ThermTec Cyclops 650 2300м. Ці прилади суперчутливі, дальність їхньої роботи становить 2300-2600 м, що дасть можливість стежити за ворогом із безпечного місця. А 10 квадрокоптерів Mavic допоможуть швидко виявляти ворога з повітря і ефективно нищити ворожі цілі.

«Вони першими зустріли ворога на кордоні. Вони звільняли південь і Харківщину. І ви точно бачили в новинах, як ці мужні хлопці приземлили ворожий СУ-34 під Бахмутом. Наші прикордонники боронять кожен клаптик України на землі і на морі. Вони ніколи раніше не зверталися до нас по допомогу, проте саме зараз їм дуже потрібні “очі” і “крила”», – закликають українців приєднатися до збірки організатори акції.

Щоб зібрати потрібну суму – 2 300 000 гривень, – можна переказати будь-яку суму за цим посиланням.