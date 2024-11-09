Сергій Ребров знайшов заміну зірковому легіонеру у внутрішній першості

Збірна України у листопаді проведе два вирішальних матчі Ліги націй проти Грузії та Албанії за вихід у групу А. Тренерський штаб «синьо-жовтих» вже вдруге змушений вносити корективи у заявку, яку Сергій Ребров оголосив 4 листопада. За повідомленням офіційного сайту УАФ, не допоможе національній команді у двох найближчих поєдинках голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін.

Зазначається, що 25-річний воротар не поїде до табору збірної України через сімейні обставини. Замінить його Дмитро Різник. Цікаво, що під час жовтневого циклу голкіпер «Шахтаря» також викликався на заміну Луніну. Варто зауважити, що Лунін програв конкуренцію у збірній України Анатолію Трубіну з «Бенфіки» – востаннє Андрій грав за національну команду ще в першому турі групового етапу Євро-2024 (поразка від Румунії 0:3).

Зазначимо, що раніше з заявки випав півзахисник «Жирони» Віктор Циганков, який досі не відновився після травми. Замінити його покликаний капітан «Динамо» Віталій Буяльський.

Нагадаємо, 16 листопада Україна в Батумі на «AdjaraBet Arena» зіграє з Грузією, а 19 листопада в Тирані на стадіоні «Air Albania» зустрінеться з Албанією.

Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.