Український голкіпер отримає черговий шанс через травму Тібо Куртуа

Бельгійський голкіпер мадридського «Реала» Тібо Куртуа отримав ушкодження напередодні гри з «Барселоною» у чемпіонаті Іспанії. За повідомленням офіційного сайту «вершкових», медичне обстеження виявило у гравця травму аддуктора лівої ноги. За прогнозами лікарів, 32-річний воротар буде відновлюватись мінімум 2-3 тижні.

Як наслідок, Куртуа не зіграє у найочікуванішому матчі сезону – «Ель-Класіко» між «Реалом» та «Барселоною». Поєдинок відбудеться вже у суботу, 26 жовтня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Головним претендентом на вакантне місце у воротах «Реала» замість Тібо Куртуа є українець Андрій Лунін. У поточному сезоні наш земляк вже провів два матчі (також скориставшись ушкодженням конкурента напередодні жовтневої паузи на матчі збірних). Цікаво, що українець зіграє не лише проти «Барселони», «Валенсії» та «Осасуни» в Ла Лізі, а й з «Міланом» у Лізі чемпіонів.

До слова, левову частку минулого сезону Куртуа пропустив через травму передньої хрестоподібної зв'язки коліна, що дозволило Луніну нарешті продемонструвати свій талант.

Нагадаємо, напередодні «Реал» в межах 3-го туру Ліги чемпіонів оформив божевільний камбек з дортмундською «Борусією» (5:2), поступаючись по ходу зустрічі 0:2 (Куртуа відіграв увесь поєдинок).