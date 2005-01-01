Андрій Рева пообіцяв на 77% збільшити пенсії військовослужбовців

Андрій Рева: Пенсійна реформа збільшить розмір пенсій військовослужбовців на 77%

Реформа пенсійного забезпечення військових збільшить розмір їхніх пенсійних виплат на 77%, а також диференціює пенсії учасників бойових дій. Про це у п'ятницю, 19 січня, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, пише «Урядовий портал».

Міністр підтвердив, що перерахунок пенсій відбудеться з 1 січня 2018 року, відразу після прийняття відповідного закону. «Після початку пенсійної реформи в 2017 році, середня пенсія по країні зросла до 2448 грн, а середня пенсія силовиків становить 2600 грн, тобто вони практично зрівнялися. Це негативна і неправильна ситуація, адже військові повинні мати більшу пенсію. Тому після проведення змін в пенсійному забезпеченні військовослужбовців, за нашими розрахунками, пенсії військових повинні вирости не менше ніж на 77%», - заявив Рева.

Міністр також звернув увагу на доручення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з першочергової підтримки пенсійною реформою військовослужбовців саме тих військових, які брали участь у бойових діях, захищаючи Україну. «Механізми, які запроваджує реформа, дадуть змогу підвищити пенсії цих військових порівняно з військовослужбовцями, які перебували в тилу», - пояснив Андрій Рева.

Нагадаємо, 17 січня військові пенсіонери перекрили рух транспорту на Львівщині: у селі Воля-Висоцька пенсіонери ЗСУ, МВС, колишні прикордонники та надзвичайники заблокували трасу до кордону. Вони вимагали у держави не змінювати умови нарахування пенсій. На такі ж акції протесту пенсіонери-силовики вийшли у столиці, а ще у Херсоні, Миколаєві, Житомирі та Харкові.

У відповідь на протести Володимир Гройсман обіцяв виплатити пенсію військовим пенсіонерам у повному обсязі.