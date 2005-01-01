Гройсман пообіцяв виплатити пенсію військовим пенсіонерам у повному обсязі

17 січня військові пенсіонери перекрили рух транспорту на Львівщині. У селі Воля-Висоцька пенсіонери Збройних Сил України, МВС, колишні прикордонники та надзвичайники заблокували трасу до кордону. Одночасно перекрили ще одну трасу біля Стрия. В обидвох місцях перекриття тривало годину. Чоловіки ходили по пішохідному переходу. У такий спосіб вони вимагали у держави не змінювати умови нарахування пенсій. На такі ж акції протесту пенсіонери-силовики вийшли у столиці, а ще у Херсоні, Миколаєві, Житомирі та Харкові.

У селі Воля-Висоцька, на Жовківщині, об 11-ій ранку на пішохідний перехід вийшли до сотні колишніх військовослужбовців та працівників силових структур.

«Вони, певно, ніде не працюють і не відомо чого вони там бастують. Хай їдуть і бастують на Майдан, якщо їм цього хочеться. Я на роботі», – обурився водій-далекобійник Іван Дзюбенко.

На протест вийшли ветерани Збройних сил України, МВС, колишні рятувальники, прикордонники, воїни-афганці та учасники АТО.

«В нас були гарантовані права і ми були захищені люди. Тобто ми були державні люди. Це все були захищені люди. Так що ми «ложили» на державу. Ніхто не питав, де це ми служили, куди нас посилали, як це ми проводили», – сказав військовий пенсіонер Олександр Шульга.

Колишні силовики обурені тим, що Мінсоцполітики хоче прирівняти їхні пенсії до виплат цивільним пенсіонерам. Тобто не нараховувати грошей за військові звання, посадовий оклад та інші службові надбавки. А військовослужбовці, які виходять на пенсію зараз, матимуть грошове забезпечення, відштовхуючись від розміру мінімальної зарплати.

«25 років вислуги маю. Я маю 1800 грн, людина, яка прослужила все життя фактично у Збройних силах. І нас прирівняли до бомжів, які взагалі не працювали в житті», – сказав колишній начальник медичної служби Олександр Сільченко.

Дорогу перекрили і в Стрию. А от у Шегинях обіцяного пікету не було. Там на протест вийшли лише семеро військових пенсіонерів.

«Значить, мені виходило, що десь пенсію нарахували з 2,5 тис., а зараз мені би мали нарахувати згідно з коефіцієнтами десь з 5,5- 5,7 тис.», – розповів пенсіонер МВС Богдан Скрипка.

В уряді на протести пенсіонерів відповіли: законопроект ще допрацьовують. І принаймні за січень колишні силовики отримають пенсії на звичних умовах.

«Зараз працює робоча група за участі представників 14 силових відомств і ми дуже серйозно відпрацьовуємо норми цього законопроекту. Вони змінюються, вони покращуються», – сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева.

«Хочу запевнити всіх військових пенсіонерів, що за січень, навіть, якщо буде прийнятий в лютому цей законопроект – всі доплати будуть здійснені в повному обсязі», – пообіцяв прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Це вже п’ята акція протесту пенсіонерів-силовиків за останні кілька місяців. Вони обіцяють і наступні, якщо їхніх пенсій не залишать в спокої.