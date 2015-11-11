На Львівщині військові пенсіонери перекрили дороги до кордону

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 11:3624851

До теми

На Львівщині військові пенсіонери перекрили дороги до кордону
фото Павла Паламарчука
Військові пенсіонери перекрили дороги до кордону

17 січня об 11:00 у с. Воля Висоцька Жовківського району ветерани ЗСУ, МВС, ДСНС, ДПСУ, воїни-афганці, учасники АТО та члени їхніх сімей перекрили дорогу до кордону. Також учасники збираються на мирну акцію протесту в с. Шегині, Мостиського району.

«Ми тут зібралися на мирну акцію. Таким чином висловлюємо протест. Але порушувати порядок і закон не можемо. Адже ми – колишні військові і не можемо створювати конфліктних ситуацій із теперішніми правоохоронцями», – пояснив один із учасників акції у Шегинях.

За попередньою інформацією, акція триватиме з 11:00 до 12:00.

«Як повідомили організатори, акція відбудеться з метою зобов’язання депутатів ВРУ вирішити питання щодо перерахунку раніше призначених пенсій особам, звільненим із військової служби відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 11.11.2015 №988», – повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Через проведення акції буде частково обмежено рух транспорту у вказаних населених пунктах. Учасники акції ходитимуть по пішохідному переході.

Як повідомили у патрульній поліції, близько 12:30 акції у Волі Висоцькій та на трасі Київ-Чоп поблизу Стрия завершилися. В Шегинях перекриття руху не відбувалося.

Також мирний пікет відбувається під стінами ЛОДА на вул. Винниченка у Львові.

До мітингувальників вийшов голова ЛОДА Олег Синютка. Він запевнив, що звернення військових пенсіонерів передадуть представникам Уряду.

«Ми відправили відповідне звернення до Кабінету міністрів. Сьогодні я взяв ваше повторне звернення і проінформую керівництво держави про цю акцію», – зазначив очільник області.

Учасники пікету зібралися під стінами ЛОДА (Фото Ігоря Зінкевича)

Нагадаємо, 10 січня мітингувальники перекрили дорогу до пунктів пропуску «Шегині – Медика» та «Рава-Руська – Гребенне», що на українсько-польському кордоні. Тоді мітингувальники виступали проти змін до Подактового кодексу, які набули чинності з початку року. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом перекриття траси Львів – Краковець.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Мітингувальники перекрили дороги до трьох пунктів пропуску на Львівщині ZAXID.NET
Мешканці прикордоння пообіцяли безстрокову акцію протесту, якщо парламент не скасує поправки ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук