На Львівщині військові пенсіонери перекрили дороги до кордону

Військові пенсіонери перекрили дороги до кордону

17 січня об 11:00 у с. Воля Висоцька Жовківського району ветерани ЗСУ, МВС, ДСНС, ДПСУ, воїни-афганці, учасники АТО та члени їхніх сімей перекрили дорогу до кордону. Також учасники збираються на мирну акцію протесту в с. Шегині, Мостиського району.

«Ми тут зібралися на мирну акцію. Таким чином висловлюємо протест. Але порушувати порядок і закон не можемо. Адже ми – колишні військові і не можемо створювати конфліктних ситуацій із теперішніми правоохоронцями», – пояснив один із учасників акції у Шегинях.

За попередньою інформацією, акція триватиме з 11:00 до 12:00.

«Як повідомили організатори, акція відбудеться з метою зобов’язання депутатів ВРУ вирішити питання щодо перерахунку раніше призначених пенсій особам, звільненим із військової служби відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 11.11.2015 №988», – повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Через проведення акції буде частково обмежено рух транспорту у вказаних населених пунктах. Учасники акції ходитимуть по пішохідному переході.

Як повідомили у патрульній поліції, близько 12:30 акції у Волі Висоцькій та на трасі Київ-Чоп поблизу Стрия завершилися. В Шегинях перекриття руху не відбувалося.

Також мирний пікет відбувається під стінами ЛОДА на вул. Винниченка у Львові.

До мітингувальників вийшов голова ЛОДА Олег Синютка. Він запевнив, що звернення військових пенсіонерів передадуть представникам Уряду.

«Ми відправили відповідне звернення до Кабінету міністрів. Сьогодні я взяв ваше повторне звернення і проінформую керівництво держави про цю акцію», – зазначив очільник області.

Учасники пікету зібралися під стінами ЛОДА (Фото Ігоря Зінкевича)

Нагадаємо, 10 січня мітингувальники перекрили дорогу до пунктів пропуску «Шегині – Медика» та «Рава-Руська – Гребенне», що на українсько-польському кордоні. Тоді мітингувальники виступали проти змін до Подактового кодексу, які набули чинності з початку року. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом перекриття траси Львів – Краковець.