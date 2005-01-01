Мешканці прикордоння пообіцяли безстрокову акцію протесту, якщо парламент не скасує поправки

У Шегинях, Раві-Руській та Краковці на українсько-польському кордоні мешканці прикордонних сіл влаштували 10 січня попереджувальну акцію протесту. Від десятої ранку і до обіду люди блокували шлях до кордону. У такий спосіб вони вимагають скасувати закон, який обмежує ввезення товарів в Україну.

У Шегинях перекрили проїзд о десятій дня. Щопівгодини пропускали по десять машин. Автівки з дітьми та рейсові автобуси проїжджали вільно. За кілька годин акції як з української, так і з польської сторони почали утворюватись черги.

«Чому це я повинен їхати і бути задоволений, що я тут стою без жодних пояснень. Я просто тут стою», – розповів Василь, який їде до Польщі на роботу.

Схожі акції пікетувальники влаштували і на пункті пропуску у Раві-Руській та Краковці. Блокували рух до обіду.

«На жаль, ця акція є незаконною тому, що це створює перешкоди для пересування громадян через кордон, створює незручності і дистабілізовує ситуацію в Україні», – сказав в.о. начальника митного поста Шегині Сергій Панчук.

У такий спосіб мешканці прикордонних сіл висловлюють протест до змін Податкового кодексу, що почали діяти з 1 січня. Без мита і далі можна ввозити товар до 50 кг та до 500 євро. Однак тепер за кордоном треба провести щонайменше добу. А новий візит за покупками дозволяють здійснити лише через три дні.

«Це обмеження прав людини. Обмеження, наприклад, ввести, і купити собі в Європі товар і спокійно ввезти», – додав організатор акції у Шегинях Володимир Васьків.

«От допустимо, я заїхала о 9-й годині до Польщі і я мушу до 9-ї години сидіти у Польщі, де: на асфальті під «Бєдронкою» чи де? - А купуєте більше ніж на 50 євро, так? - А деколи і більше, і продукти, і щось таке. І де маю сидіти? - Під «Бєдронкою» на асфальті? Поляки не дозволяють сидіти там, гонять», – сказала мешканка Мостисьок Ольга.

«Їдеться для того, щоб раз на два тижні принаймні щось купити до хати. До 50 євро то не є показник, то є півтора тисячі гривень. Влада наша мудро думає. Вони просто хочуть перекрити канали, щоб ми ходили по супермаркетах», – сказав мешканець Стрілковичів Іван.

Натомість імпортери зміни до закону підтримують. Мовляв, човників використовують контрабандисти, щоб не платити мита.

«Товарна партія розбивається. Дробиться, а пізніше переноситься через кордон, а вже на території України вона знову формується, в ту ж саму товарну партію. Це ми говоримо про контрабанду», – розповів президент Асоціації імпортерів м'яса Василь Король.

Втім, противники обмежень стоять на своєму. І якщо парламент не скасує змін, обіцяють знову перекрити кордон ‒ тепер уже безстроково.

Нагадаємо, що змінами до Податкового кодексу передбачено, що без мита в Україну можна ввозити товари в ручному або супроводжуваному багажі сумою до 500 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг. Однак ці норми діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні більше 24 годин і в'їжджає до країни не частіше одного разу протягом 72 годин. Якщо ж норма про 72 години не буде дотримана (тобто якщо перетин кордону відбувається частіше), то без податків можна завезти лише товар на суму до 50 євро.