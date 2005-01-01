Мітингувальники перекрили дороги до трьох пунктів пропуску на Львівщині

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 10:03 37363

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У середу, 10 січня, приблизно о 10:00 мітингувальники перекрили дорогу до пунктів пропуску «Шегині – Медика» та «Рава-Руська – Гребенне», що на українсько-польському кордоні. Про це інформує прес-служба патрульної поліції Львівщини.

Згодом митники повідомили про перекриття дороги у селі Роснівка, що приблизно у 10 км від пункту пропуску «Краковець –Корчова».

У Шегинях протестувальники пообіцяли патрульним, що кожні 30 хвилин пропускатимуть по 10 автомобілів, щоб уникнути сутичок між активістами та людьми, що їдуть за кордон. Станом на 14:30 протестувальники розблокували дорогу до Шегинь та Краковця.

Усі фото Павла Паламарчука/ZAXID.NET

Мітингувальники виступають проти змін до Подактового кодексу, які набули чинності з початку року. Раніше протестувальники анонсовували, що 10 січня перекриють дороги до усіх пунктів пропуску на Львівщині.

Додамо, що поліція Волині також інформує, що протестувальники перекрили дорогу до пункту пропуску у Ягодині. Акція протесту розпочалась приблизно о 9:00.

Нагадаємо, що змінами до Податкового кодексу передбачено, що без мита в Україну можна ввозити товари в ручному або супроводжуваному багажі сумою до 150 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг. Однак ці норми діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні більше 24 годин і в'їжджає до країни не частіше одного разу протягом 72 годин. Якщо ж норма про 72 години не буде дотримана (тобто якщо перетин кордону відбувається частіше), то без податків можна завезти лише товар на суму до 50 євро.

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