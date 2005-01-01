Мітингувальники розблокували дороги до трьох пунктів пропуску на Львівщині

Дорога до Шегинь була заблокована з 10:00

У середу, 10 січня, станом на 15:00 мітингувальники розблокувати дороги до пункту пропуску «Шегині – Медика»,«Краковець – Корчова» та «Рава-Руська – Гребенне». Про це інформує патрульна поліція Львівщини.

Дорогу до цих пунктів пропуску протестувальники заблокували приблизно о 10:00. Кілька десятків активістів ходили по пішохідному переходу та перешкоджали руху авто, кожні 30 хвилин вони пропускали по 10 авто з черги, що утворилась через протест.

Мітингувальники виступають проти змін до Подактового кодексу, які набули чинності з початку року.