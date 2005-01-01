Протестувальники перекрили дорогу до пункту пропуску «Краковець–Корчова»

Це вже третій пункт пропуску на Львівщині, до якого перекрили дорогу активісти

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 12:106185

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Протестувальники перекрили дорогу до пункту пропуску «Краковець–Корчова»
фото Ігоря Зінкевича
Акція протесту поблизу пункту пропуску у Шегинях

У середу, 10 січня, протестувальники перекрили дорогу до ще одного пункту пропуску на Львівщині. Як інформує ДФС у Львівській області, станом на 11:30 протестувальники перекрили дорогу у селі Роснівка, що приблизно у 10 км від пункту пропуску «Краковець –Корчова».

Раніше мітингувальнки перекрили дороги до пункту пропуску «Шегині – Медика» та «Рава-Руська – Гребенне». Рух транспортних засобів тимчасово сповільнено, протестувальники з інтервалом у 30 хвилин пропускають авто у обох напрямках. Керівники митних постів спілкуються з учасниками акцій протесту. Інші пункти пропуску працюють у штатному режимі.

Мітингувальники виступають проти змін до Подактового кодексу, які набули чинності з початку року. Змінами до Податкового кодексу передбачено, що без мита в Україну можна ввозити товари в ручному або супроводжуваному багажі сумою до 150 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг. Однак ці норми діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні більше 24 годин і в'їжджає до країни не частіше одного разу протягом 72 годин. Якщо ж норма про 72 години не буде дотримана (тобто якщо перетин кордону відбувається частіше), то без податків можна завезти лише товар на суму до 50 євро.

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Мітингувальники перекрили дороги до трьох пунктів пропуску на Львівщині ZAXID.NET
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