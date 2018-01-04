На Львівщині мітингувальники погрожують заблокувати всі пункти пропуску

Активісти вимагають скасувати нові правила перетину кордону з товаром

Учасники акції, які в четвер, 4 січня, на кілька годин перекрили пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне», погрожують через кілька днів заблокувати всі пункти пропуску в області. Про це у коментарі «Гал-інфо» розповів один із організаторів акції Віктор Пехник.

Він уточнив, що такі дії пов'язані зі змінами до Податкового кодексу, які набули чинності з початку року. За словами Віктора Пехника, 4 січня активісти перекрили пункт «Рава-Руська – Хребенне» для того, аби начальник митниці пояснив нові правила перетину кордону із товаром.

«Спершу ми підійшли до пункту пропуску і попросили, щоб до нас вийшов начальник зміни або його заступник і пояснив положення закону про 24 години перебування у Польщі. Адже, наскільки ми розуміємо, поки не пройде доба після перетину кордону, ми навіть пляшку вина не маємо право перевезти, якщо вона коштує 50 євро», – пояснив Віктор Пехник.

Він також уточнив, що в сьогоднішній акції взяли участь близько 60 осіб. Водночас, за даними Патрульної поліції Львівщини, перекриття дороги 4 січня тривало близько трьох годин – із 11:00 по 13:00.

«Нас тут близько 60 осіб, але тільки 4-5 людей запрошують поговорити на саму митницю, проте відмовляються коментувати будь-що на камеру. Якщо все ж таки ми не отримаємо бажаний результат від нашого зібрання, то плануємо разом з місцевими 10 січня перекрити усі пункти пропуску у Львівській області», – заявив Віктор Пехник.

У коментарі «Львівській газеті» він також підтвердив, що активісти не мають наміру відмовлятися від своєї акції 10 січня. Віктор Пехник зазначив, що мітингувальникам вдалося сьогодні поспілкуватися з митниками, які роз’яснити нові правила перетину кордону, однак надалі вони вимагатимуть скасувати ці зміни.

«Перша вимога вже не актуальна, ба нам роз’яснили правила, а друга – повернути старі норми, – актуальна» – додав Віктор Пехник.

Зазначимо, змінами до Податкового кодексу передбачено, що без мита в Україну можна ввозити товари в ручному або супроводжуваному багажі сумою до 150 євро (в аеропортах – до 1000 євро) і вагою до 50 кг. Однак ці норми діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні більше 24 годин і в'їжджає до країни не частіше одного разу протягом 72 годин. Якщо ж норма про 72 години не буде дотримана (тобто якщо перетин кордону відбувається частіше), то без податків можна завезти лише товар на суму до 50 євро.