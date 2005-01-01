Правоохоронці розслідують факт перекриття траси Львів-Краковець

«На цьому так трошки і жили».

10 січня мітингувальники перекрили дороги до трьох пунктів пропуску

За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури, Яворівський відділ поліції розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 279 КК України через блокування дороги, яке порушило нормальну роботу транспорту.

Нагадаємо, 10 січня неподалік населеного пункту Роснівка Яворівського району мітингувальники перекрили рух на дорозі міжнародного значення «Львів-Краковець». Акція тривала з 10:00. О 14:30 протестувальники розблокували дорогу до Шегинь та Краковця. Мітингувальники виступали проти змін до Подактового кодексу, які набули чинності з початку року.

«Встановлено, що близько 40 осіб перекривали дорогу шляхом безперервного руху пішохідним переходом, таким чином блокуючи рух транспортних засобів у обидві сторони. Органом досудового розслідування встановлені усі учасники акції», – йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії, з метою встановлення усіх обставин вчиненого правопорушення.

Досудове розслідування триває.