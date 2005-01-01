Андрій Рева запевнив, що у людей не відбиратимуть житло за комунальну заборгованість

СуспільствоРоман Ганкевич, 23 грудня5631

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Андрій Рева запевнив, що у людей не відбиратимуть житло за комунальну заборгованість
фото РБК-Україна
Рева: Ніхто не може забирати в українців житло через борги по ЖКП

В українців не можуть забирати житло за борги по житлово-комунальних послугах. Про це в суботу, 23 грудня, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, пише «РБК-Україна».

«Якщо ми заберемо у людини житло, ми проблему вирішимо? Ми створимо додаткові проблеми, тому що далі таку людину треба соціально захистити, де тут вигода? Тому я хотів би всіх заспокоїти: ніхто, ніколи житла в людини за борги за комунальні послуги забирати не може і не буде», - запевнив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заборгованість населення України (без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополь та частини зони проведення антитерористичної операції) з оплати ЖК послуг у жовтні 2017 року, порівняно з вереснем 2017 року, виросла. На кінець жовтня вона склала 28,4 млрд грн.

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