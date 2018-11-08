Андрій Садовий бере участь у конгресі Європейської народної партії

Міський голова Львова Андрій Садовий на запрошення президента Європейської народної партії взяв участь у конгресі ЄНП, що відбувається у столиці Фінляндії Гельсінкі.

За інформацією ЛМР, з'їзд Європейської народної партії відбувається у Гельсінкі 7-8 листопада. Участь у ньому беруть керівники Європейської комісії, Європейської ради та Європейського парламенту, глави держав і урядів ЄС, заступники прем'єр-міністрів і головний парламентар ЄС щодо Брексіт Мішель Барніер.

Попередньо планувалось, що на з'їзді будуть присутні Жан-Клод Юнкер, Дональд Туск, Себастьян Курц, Ангела Меркель і Віктор Орбан.

Як уточнили у прес-службі міської ради, у Фінляндію мер Львова поїхав за власний рахунок.