Садовий зустрівся з представницею ПРООН та президентом Американсько-української ділової ради

Андрій садовий зустрівся з Оснат Лубрані

Мер Львова зустрівся з представником ПРООН в Україні та президентом Американсько-української ділової ради. У п'ятницю, 2 листопада, у Львівській міській раді відбулася зустріч Андрія Садового з координаторкою системи ООН в Україні, координаторкою з гуманітарних питань та Постійним представником ПРООН в Україні Оснат Лубрані, а також – президентом Американсько-української ділової ради Морганом Вільямсом.

Усі фото прес-служби ЛМР

Як повідомили у прес-службі ЛМР, під час першої зустрічі обговорили, зокрема, можливості для співпраці, політичну й економічну ситуацію в країні, а також проблему недостатнього розвитку внутрішнього авіасполучення.

«Я вперше у Львові. Щаслива відвідати ваше неймовірно красиве місто. Залюбки обговорила б можливості для налагодження співпраці», – зазначила Оснат Лубрані.

Найбільше представницю ООН цікавить питання сталого розвитку, а також співробітництво із львівськими університетами. Як підкреслив міський голова, у Львові — близько 150 тис. студентів, які приносять давньому місту молодий потенціал.

Говорили також про проблему відсутності внутрішнього авіасполучення в Україні. Андрій Садовий зазначив, що міжнародне авіасполучення зі Львова розвинуте значно краще, аніж внутрішнє.

«Зі Львова до Харкова летіти дорожче, аніж зі Львова до Нью-Йорка. Це свідчить про відсутність державної політики в цій сфері, мільйони втрачених робочих місць та можливостей», — сказав Андрій Садовий.

Оснат Лубрані розпочала роботу на посаді координатора системи ООН, координатора з гуманітарних питань і Постійного представника Програми розвитку ООН в Україні 5 липня цього року. Перед тим, як очолити Представництво ООН в Україні, посідала пост Координатора системи ООН і постійного представника Програми розвитку ООН в Республіці Фіджі (2013−2018), виконуючи обов’язки в 9 інших малих острівних державах, що розвиваються.

Також у п’ятницю, 2 листопада, міський голова мав зустріч із президентом Американсько-української ділової ради Морганом Вільямсом.

Під час зустрічі директор із питань зв'язків із державними установами Вашингтонського офісу компанії «SigmaBleyzer» Морган Вільямс та Андрій Садовий обговорили питання зовнішньоекономічної діяльності, стану економіки в Україні, а також ведення бізнесу.

Міський голова Львова розповів про розвиток та активність кластерів ІТ і туризму, а на завершення зустрічі подарував гостеві пам’ятну монету короля Данила Галицького.

До слова, Морган Вільямс працює у сфері розвитку міжнародної економіки та бізнесу впродовж майже 30 років. Із 1992 року його діяльність пов’язана з Україною. Останні декілька років Морган Вільямс працює в приватному інвестиційному фонді «SigmaBleyzer». У січні 2007 р. його обрали президентом Американсько-української ділової ради.