Новопризначений посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон відвідав Львів

Джоел Ліон відвідав Львів із офіційним візитом

У четвер, 1 листопада, в Львівській міській раді відбулася зустріч міського голови Андрія Садового з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним послом Ізраїлю в Україні Джоелом Ліоном. Як повідомили у прес-службі ЛМР, почесний гість прибув до Львова, аби відвідати Міжнародну єврейську освітню конференцію Лімуд, яка стартує сьогодні, а також обговорити з міським головою Львова питання налагодження співпраці і спільні культурні та освітні проекти.

Як зазначив Джоел Ліон, Львів він відвідав уперше. До того ж, це перше місто України, крім Києва, яке він відвідав із офіційним візитом. Зізнався: це дуже особлива та особиста поїздка для нього, адже Львівщина — маленька батьківщина його предків.

Усі фото прес-служби ЛМР

За словами Посла, в Ізраїлі є багато хороших компаній, які займаються очищенням стічних вод, тож це непогана сфера для співпраці зі Львовом. Окрім того, під час зустрічі підняли й питання налагодження військової співпраці між країнами.

«У багатьох сферах ви маєте своє особливе бачення та варіанти вирішення проблем, порівняно з іншими державами. Тож Україна повинна не лише мати тісні стосунки з вашою країною, але й максимально переймати ваші інновації та корисний досвід у напрямі мінімізації корупції, а також у військовій сфері. Україна та Ізраїль повинні мати окрему широку угоду про співпрацю. Ми маємо зараз особливо важливий період у політичному житті нашої держави, тож потребуємо багато змін. І ваш досвід нам буде дуже корисний», — зазначив Андрій Садовий.

Джоел Ліон підтвердив готовність Ізраїлю ділитися зі Львовом ІТ-досвідом та інноваціями, а також запросив Андрія Садового відвідати профільний форум — Innovation Market, який незабаром відбудеться у Києві.

До слова, сьогодні в готелі «Дністер» стартує чотириденна міжнародна конференція Лімуд, яка триватиме до 4 листопада. Більше інформації — за посиланням.

Джоел Ліон — Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні. 2 місяці тому він приступив до виконання обов’язків. На дипломатичній службі Джоел Ліон із 1993 року. У різні роки працював на різних посадах у Посольстві Ізраїлю в Берліні, Відні, Нью-Йорку, Монреалі. Став першим офіційним ізраїльським представником, який брав участь у місії моніторингу виборів із Організацією з безпеки та співробітництва в Європі. Також працював заступником директора департаменту західноєвропейських країн при Міністерстві закордонних справ у Єрусалимі.