Львів приєднався до угоди про співпрацю щодо «живих» лабораторій

Львів долучився до ініціативи про співпрацю щодо «живих» лабораторій

У м. Кванджу, що в Південній Кореї, відбувається Саміт лідерів розумних міст. Подія відбувається в межах однієї з найбільших подій у світі у сфері цифрової трансформації, енергетики та smart-рішень BIXPO-2018. Як повідомили у прес-службі ЛМР, саміт відвідав заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко. Під час заходу місто Львів долучилось до ініціативи про співпрацю щодо «живих» лабораторій, підписавши відповідну угоду разом із 12-ма іншими містами світу.

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Саміт лідерів розумних міст зібрав близько 100 лідерів із 20 країн світу. До слова, серед інших міст-підписантів угоди про співпрацю — Бордо і Париж (Франція), Сідней (Австралія), Ханой (В'єтнам), Джакарта (Індонезія) та інші. Відтепер вони об’єднані взаємним зобов’язанням щодо розвитку розумних сталих міст та започаткування Smart city living lab («живих» лабораторій).

За словами Андрія Москаленка, така угода передбачає обмін рішеннями між містами-підписантами щодо впровадження smart city, можливість спільного подання заявок на фонди, що підтримують цифрову трансформацію, а також спільні дослідження та роботу над відкритими й великими даними.

«Із засновником першої лабораторії блокчейну ми домовились пропрацювати і для Львова такий хаб. Щоб започаткувати ініціативу, підписання угоди від імені всіх учасників довірили двом містам — місту-господарю Гванджу та Львову», – зазначив Андрій Москаленко. Також він додав, що після приїзду з Саміту має намір організувати у Львові воркшоп, де розкажуть, як місто зможеотримати максимум користі з цієї угоди.

Окрім цього, під час Саміту погодили започаткування співпраці з одним із найбільших міст Південної Кореї — Тегу. Завдяки підписанню відповідної угоди, обидва міста отримують можливість спільно працювати над залученням фінансування та експертизи у розвитку стартапів і роботі над кіберзбезпекою, дослідженні й тестуванні ідей, а також роботі з даними у сфері безпеки та споживанні ресурсів.

У межах BIXPO-2018 — проведення конгресу, виставки, інвестиційного ярмарку, блокчейн-конференції, енергетичного саміту та інших заходів. Упродовж перших двох днів різноманітні події вже відвідало понад 10 тисяч людей. Триватиме саміт до 2 листопада включно.