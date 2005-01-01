Андрій Садовий попросив принца Ліхтенштейну зробити звернення щодо звільнення Олега Сенцова

Мер Львова передав лист з проханням підтримати усіх українських політв'язнів в Росії

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 10:12 7080

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У Львові з візитом перебуває принц Князівства Ліхтенштейн Алоїз. Вранці 7 червня він зустрівся з керівництвом міста та області.

Під час зустрічі у львівській Ратуші міський голова Львова Андрій Садовий передав принцу листа з проханням зробити офіційне звернення до керівництва Росії щодо звільнення Олега Сенцова та ще майже 60 українських політичних в’язнів.

Також Андрій Садовий розповів про культурні події, що відбуваються у Львові, зокрема, про LvivMozArt та Леополіс Джаз, адже принц Алоїз кілька років жив у Зальцбургу, звідки походить Моцарт.

Принц зробив запис у Книзі почесних гостей міста та зробив міському голові подарунок із мистецької колекції своєї сім’ї. У Львові для нього запланована екскурсія містом, відвідування «Будинку вчених», візит до Родинного дому «Покрова».

«Маємо ще візит до місцевого сиротинця. Упродовж останніх років ми підтримували цей гуманітарний проект, а також інші проекти, пов’язані із зоною АТО», ‒ поділився планами принц Алоїз фон Ліхтенштейн.

фото Павла Паламарчука/ZAXID.NET

Нагадаємо, це перший візит високого представника Ліхтенштейну від часу встановлення дипломатичних відносин між обома державами. Вчора принц відвідав Київ.

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