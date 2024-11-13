Скорочення бюджету може стати для міста найбільшим з 2000-х років

Міський голова Львова Андрій Садовий у середу, 13 листопада, звернувся до львів'ян через загрозу скорочення бюджету міста на 20% або на понад 2 млрд грн наступного року. Мер закликав звертатися до депутатів Верховної Ради із проханням переглянути проєкт Державного бюджету на 2025 рік.

«Хочу з вами порадитись. Що ми не фінансуватимемо наступного року. Може освіту? Чи не фінансуватимемо медицину? А ми ж щодня приймаємо дуже багато поранених. Чи, можливо, перестанемо допомагати нашим військовим? Чому я вас про це питаю? Тому що ви, львів'яни, наповнюєте бюджет громади. Коли я побачив пропозицію від уряду щодо бюджету, яку він скерував до Верховної Ради, то дізнався, що цьогоріч хочуть забрати з громади міста орієнтовно 2,2 млрд грн. Зокрема, реверс. Вважаю це неправильним», – сказав у відеозверненні Андрій Садовий.

Він зазначив, що у 2024 році Львів передав на потреби ЗСУ приблизно 1 млрд грн. За словами мера, місто має багато звернень від військових.

Також Львів зазнав приблизно 1 млрд грн збитків під час російського обстрілу 4 вересня 2024 року. Тоді окупанти пошкодили 189 будинків, з яких 20 знищили. За словами Садового, Львів не отримав від уряду грошей на відбудову.

«Ви скажете, що міста на Сході обстрілюють більше. Це правда, але уряд хоче забрати гроші й в громади Кривого Рогу, Сум, Запоріжжя, Дніпра. Я говорив з керівниками громад – ніхто їх не питає. Це неправильно. Ми повинні об'єднатися й ухвалювати спільні рішення. Маю велике прохання до всіх вас – поділіться відео, звертайтесь до депутатів Верховної Ради, щоб вони не ухвалювали дурних рішень», – наголосив Садовий.

Нагадаємо, що перший заступник міського голови Андрій Москаленко пояснював, що скорочення бюджету, яке передбачає Держбюджет на 2025 рік, для міста може стати найбільшим з 2000-х років. Зокрема, з бюджету Львова планують забрати 550 млн грн (4% ПДФО), які є частиною податку на доходи фізичних осіб, 1,8 млрд грн реверсної дотації тощо. За словами Андрія Москаленка, невідомо, як уряд планує використовувати вилучені в громад гроші.