Щоб гарантовано пройти в плей-офф Євро-2020, українцям достатньо зіграти в нічию

Збірна України з футболу визначилася із гравцями, які гратимуть у вирішальному матчі із Австрією на Євро-2020. Заявку нашої команди оприлюднила Українська асоціація футболу в понеділок, 21 червня.

В заявку увійшло 26 українських футболістів:

воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Андрій Пятов;

Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Андрій Пятов; захисники: Микола Матвієнко, Едуард Соболь, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв та Сергій Кривцов.

Микола Матвієнко, Едуард Соболь, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв та Сергій Кривцов. півзахисники: Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Марлос, Микола Шапаренко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Георгій Судаков

Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Марлос, Микола Шапаренко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Георгій Судаков нападники: Артем Бєсєдін, Артем Довбик та Роман Яремчук.

Із тих футболістів, які є в офіційній заявці збірної України на Євро-2020, не гратимуть із Австрією півзахисники Олександр Зубков та Роман Безус, а також захисник Денис Попов.

Україна – Австрія: коротко про головне

Матч третього туру групи C відбудеться в понеділок, 21 травня. Збірна України зустрінеться з Австрією в Бухаресті о 19:00 за київським часом.

В першому турі Україна поступилася Нідерландам (2:3), однак обіграла в другому Північну Македонію (2:1). Як і українська збірна, Австрія перемогла македонців (3:1) і також програла збірній Нідерландам (0:2).

Турнірна таблиця групи С (для збільшення клікніть на зображення)

Наразі в України та Австрії по 3 очки. Щоб залишитися на другому місці та вийти в плеф-офф турніру українцям достатньо зіграти в нічию – наша збірна має в цьому перевагу, адже в неї більше забитих м’ячів, ніж в австрійців.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко очікує важкого та напруженого матчу, адже ні одна, ні друга команда, грати на нічию не збирається.