Андрій Шевченко визначився зі складом збірної України в матчі із Австрією
Україна зіграє вирішальний матч з Австрією сьогодні, 21 червня, о 19:00 за київським часом
Збірна України з футболу визначилася із гравцями, які гратимуть у вирішальному матчі із Австрією на Євро-2020. Заявку нашої команди оприлюднила Українська асоціація футболу в понеділок, 21 червня.
В заявку увійшло 26 українських футболістів:
- воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Андрій Пятов;
- захисники: Микола Матвієнко, Едуард Соболь, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв та Сергій Кривцов.
- півзахисники: Андрій Ярмоленко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Марлос, Микола Шапаренко, Руслан Маліновський, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Георгій Судаков
- нападники: Артем Бєсєдін, Артем Довбик та Роман Яремчук.
Із тих футболістів, які є в офіційній заявці збірної України на Євро-2020, не гратимуть із Австрією півзахисники Олександр Зубков та Роман Безус, а також захисник Денис Попов.
Україна – Австрія: коротко про головне
Матч третього туру групи C відбудеться в понеділок, 21 травня. Збірна України зустрінеться з Австрією в Бухаресті о 19:00 за київським часом.
В першому турі Україна поступилася Нідерландам (2:3), однак обіграла в другому Північну Македонію (2:1). Як і українська збірна, Австрія перемогла македонців (3:1) і також програла збірній Нідерландам (0:2).
Турнірна таблиця групи С (для збільшення клікніть на зображення)
Наразі в України та Австрії по 3 очки. Щоб залишитися на другому місці та вийти в плеф-офф турніру українцям достатньо зіграти в нічию – наша збірна має в цьому перевагу, адже в неї більше забитих м’ячів, ніж в австрійців.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко очікує важкого та напруженого матчу, адже ні одна, ні друга команда, грати на нічию не збирається.