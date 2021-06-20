Андрій Шевченко заявив, що збірна України готуватиметься до різних сценаріїв матчу із Австрією

Україна зустрінеться із Австрією в останньому груповому раунді на Євро-2020 вже 21 червня. Щоб залишитися на другому місці та вийти в плей-офф нашій збірній достатньо втримати нічию. Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко вважає, що поєдинок буде важким та напруженим, адже на нічию обидві команди грати не збираються.

Австрія може змінити манеру гри, тому збірна України готуватиметься до різних сценаріїв поєдинку, розповів Шевченко в ефірі програми «Великий футбол», передає Sport.ua

«Австрія – добре збалансована команда, у якої гарна фізика. Команда бореться, грає до кінця, пресингує постійно. Вважаю, найкращий їх момент в грі, коли вони пресингують і забирають м'яч в середині поля і відразу ж йдуть в атаку», – розповів він.

Головний тренер зауважує, що саме через це збірній Україні потрібно грати уважніше та старатися не втрачати м’яч на середині поля.

«Думаю, чим гостріше ми будемо грати, тим складніше буде австрійцям оборонятися», – запевнив Шевченко.

З його слів, матч України із Австрією буде напруженим та важким, оскільки ні одна, ні друга команда не гратиме на нічию.

Україна – Австрія: коротко про головне

Матч третього туру групи C відбудеться в понеділок, 21 травня. Збірна України зустрінеться з Австрією в Бухаресті о 19:00 за київським часом.

В першому турі Україна поступилася Нідерландам (2:3), однак обіграла в другому Північну Македонію (2:1). Як і українська збірна, Австрія перемогла македонців (3:1) і також програла збірній Нідерландам (0:2).

Турнірна таблиця групи С (для збільшення клікніть на зображення)

Наразі в України та Австрії по 3 очки. Щоб залишитися на другому місці та вийти в плеф-офф турніру українцям достатньо зіграти в нічию – наша збірна має в цьому перевагу, адже в неї більше забитих м’ячів, ніж в австрійців.