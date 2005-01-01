Польський міністр-українофоб Вітольд Ващиковський втратив посаду

Анджей Дуда призначив в уряді Моравецького дев'ять нових міністрів

Президент Польщі Анджей Дуда на прохання прем'єр-міністра Матеуша Моравецького привів до присяги дев'ять нових міністрів. Церемонія відбулася у вівторок опівдні, 9 січня, в президентському палаці, інформує телеканал TVN24.

Свої посади, зокрема, втратили глава МЗС Вітольд Ващиковський, глава МВС Маріуш Блащак, міністр оборони Антоні Мацеревич, а також міністр фінансів (цю посаду досі обіймав прем’єр Матеуш Моравецький). Також замінили міністра підприємництва і технологій, міністра інвестицій і розвитку, міністра охорони здоров’я, міністра навколишнього середовища і міністра інфраструктури.

До нового уряду Матеуша Моравецького Анджей Дуда призначив дев'ять нових міністрів: Тереза Червінська стала новим міністром фінансів, Яцек Чапутович очолив Міністерство закордонних справ, Йоахім Брудзінський став главою МВС, Маріуш Блащак, який був міністром внутрішніх справ, очолив Міноборони.

Зазначимо, що голова МЗС Польщі Вітольд Ващиковський займав свій пост з кінця 2015 року, коли правляча в республіці партія Ярослава Качинського «Закон і справедливість» здобула перемогу на чергових парламентських виборах і отримала право сформувати уряд. Ващиковський відомий своїми неодноразовими гучними і вкрай негативними заявами про погіршення стосунків між Польщею і Україною. Під час останнього візиту до Львова у листопаді 2017 року він заявив, що діалог між істориками не відбувається належним чином, і показово розвернувся перед входом до музею «Тюрма на Лонцького», змінивши програму свого візиту. Ще перед поїздкою екс-голова МЗС Польщі також повідомив, що Польща запускає процедури, які не дозволять людям, що демонструють вкрай антипольські погляди, в’їхати до країни.

Новий голова польського МЗС Яцек Чапутович у 1970-х співпрацював з демократичною опозицією, був членом профспілки «Солідарність». У 1990-х Чапутович почав працювати в МЗС. Читав лекції в провідних польських вузах, працював редактором в журналах. 22 квітня 2008 року він був призначений директором Національної школи державного управління і займав цю посаду до 15 жовтня 2012 року. У 2014 році Яцек Чапутович став членом програмної ради партії «Закон і справедливість», а 15 вересня 2017 року екс-прем'єр-міністр Беата Шидло призначила його заступником держсекретаря в МЗС.

Крім того, главою міністерства навколишнього середовища став Генрик Ковальчик, міністром охорони здоров’я Лукаш Шумовський, міністром інвестицій і розвитку Єжи Квечинський, міністром підприємництва і технологій Ядвіга Емілевич, міністром інфраструктури залишився Анджей Адамчик.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що посади в уряді Польщі втратять від 5 до 10 міністрів. Про зміни напередодні повідомив зокрема віце-спікер Сенату Адам Бєлан. Він попередив, що «перестановки будуть глибокими, зміняться керівники важливих міністерств».

Як відомо, 11 грудня 2017 року президент Польщі Анджей Дуда прийняв відставку керівника уряду Беати Шидло та її кабінету і призначив віце-прем’єра та міністра розвитку і фінансів Матеуша Моравецького на посаду прем’єр-міністра.