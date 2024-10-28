Закарпатці намагалися втекти в Румунію

На Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перебратися в Румунію. Закарпатців знайшли на стрімкому кам’янистому схилі, що вів до берега річки Тиса.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 28 жовтня, за складання маршруту кожен з ухилянтів заплатив адміністратору анонімного каналу в одному з месенджерів по 3 тис. доларів.

«Двоє закарпатців на шляху до Тиси ледь не травмувалися, долаючи стрімкий кам’янистий схил. На березі плавців вже чекав прикордонний наряд», – інформують в ДПСУ.

За спробу незаконного перетину державного кордону України на ухилянтів склали адмінпротоколи. Працівники Мукачівського прикордонного загону встановлюють причетних до організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Румунії.