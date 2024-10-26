Прикордонники та поліцейські викрили нову схему переправлення ухилянтів за кордон

На Закарпатті прикордонники та поліцейські викрили нову схему переправлення військовозобов’язаних за кордон. Ухилянт мав на ходу сісти у потяг, який прямував до Угорщини. Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили у Державній прикордонній службі та Нацполіції.

Схему організував 46-річний житель Ужгорода, який мав трьох спільників, один з яких – неповнолітній. За задумом ділків, неповнолітній хлопець мав офіційно пройти митний та прикордонний контролі, а коли потяг вирушить з міжнародної станції – відчинити двері попередньо обумовленого вагона.

«Перетин кордону мав відбутися у темний час доби. Один з пособників доправив чоловіка до місця, де поїзд уповільнює рух, інший учасник схеми перебував у вагоні та мав відчинити двері й допомогти “клієнтові” заскочити всередину. Саме в цей момент правопорушників затримали оперативні співробітники ДПСУ та Нацполіції», – йдеться у повідомленні прикордонників.

За таку послугу ухилянт сплатив 10 тис. доларів: 500 доларів авансом, а решту – після посадки у потяг.

Правоохоронці затримали організатора схеми та його спільників, наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Зазначається, що при затриманні деякі чоловіки чинили опір. Поліцейські планують оголосили затриманим про підозри у незаконному переправленні людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).