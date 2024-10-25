Мешканець Хустського району намагався переправити ухилянта до Угорщини

Правоохоронці затримали мешканця села Іза Хустського району, який намагався переправити ухилянта до Угорщини. Йому загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 25 жовтня, закарпатець погодився допомогти військовозобов’язаному незаконно покинути територію України за 7 тис. доларів. Переправник зустрівся з ухилянтом у Мукачеві та на своєму автомобілі відвіз його до села Косонь, Берегівського району. Звідти поза офіційними пунктами пропуску пролягав маршрут на територію Угорщини.

Закарпатця затримали з грошима за допомогу військовозобов'язаному

«Після того, як закарпатець надав вказівки щодо подальшого напрямку руху і отримав кошти за незаконне переправлення, його було викрито та затримано працівниками Берегівського райвідділу поліції спільно з оперативниками Мукачівського прикордонного загону», – інформують у прокуратурі.

Закарпатцю обиратимуть запобіжний захід. За сприяння незаконному переправленню чоловіків через державний кордон з корисливих мотивів йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.