За успішний перетин кордону чоловік мав заплатити переправникам 6,5 тис. доларів

У середу, 16 жовтня, правоохоронці на гарячому затримали двох мешканців Ужгорода, які за 6,5 тис. доларів намагалися переправити до Словаччини військовозобов’язаного. Закарпатцям загрожує до 9 років ув’язнення.

Як розповіли в Закарпатській обласній прокуратурі 17 жовтня, схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Словаччини поза межами пунктів пропуску налагодили 62-річний та 33-річний ужгородці.

«Користуючись наближеністю обласного центру до кордону, вони планували маршрут клієнтів та по телефону надавали їм усі необхідні вказівки щодо подальшого руху. Фігурантів затримали при спробі переправити громадянина, який за успішний перетин кордону мав надати 6500 доларів», – зазначили правоохоронці.

Закарпатців помістили до ізолятора тимчасового тримання. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон з корисливих мотивів їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.